Da Mattarella medaglia d' oro al valor civile a Willy e Don Malgesini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio, ha firmato, su proposta del ministro dell'Interno, il decreto di conferimento dellad'oro alalla memoria diMonteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro dalla furia del branco, e a don Roberto, il prete assassinato a Como. “Con eccezionale slancio altruistico e straordinaria determinazione, dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorire la soluzione pacifica di un'accesa discussione – è la motivazione relativa a-. Mentre si prodigava in questa sua meritoria azione di altoe civico, veniva ...