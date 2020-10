Da domani sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'ha dichiarato Giuseppe Conte spiegando che è stato approvato un nuovo decreto legge che, tra l'altro, proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 Leggi su ilpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'ha dichiarato Giuseppe Conte spiegando che è stato approvato un nuovo decreto legge che, tra l'altro, proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021

AntoVitiello : #Milan, domani primo allenamento settimanale, verso il derby. Buone notizie per #Romagnoli che sarà in gruppo (con… - ilpost : Da domani sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto - GassmanGassmann : NON È MALTEMPO, sono gli effetti del CAMBIAMENTO CLIMATICO. Ora , non domani,i governi devono mettere i cambiamenti… - MassZito : RT @agambella: L'#Armenia conferma che una delegazioni degli Esteri sarà a Mosca lunedì 12 ottobre per colloqui sulla situazione in Nagorno… - Informa_re : RT @ilpost: Da domani sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto -

Ultime Notizie dalla rete : domani sarà Il vertice dei leader del G20 sarà virtuale e affronterà il tema della "Realizzazione delle opportunità del XXI secolo per tutti" Fortune Italia