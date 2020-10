“Cuore di papà!” Dimenticate il ‘solito’ Morgan | le prime foto tenerissime con la figlia Maria Eco

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020), leconEco sono. Il cantante è diventato papà per la terza volta.Eco rappresenta il frutto dell’amore per Alessandra Cataldo. La nascita della piccola è avvenuta proprio in un periodo delicato per l’emergenza sanitaria, ma da allora sono passati i mesi e la piccola ha continuato a crescere circondata dall’amore di mamma e papà. Lesono esclusive.non è allearmi in fatto di bebè. Già papà della maggiorenne Anna Lou, avuta da Asia Argento, e di Lara, di 6 anni, nata dalla relazione per Jessica Mazzoli, Diventa papà per la terza volta definendosi: “Io sono uno che ama. Non so se la persona ...