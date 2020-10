Crisanti: «La mascherina non basta, siamo disposti a fare sacrifici ma il governo si muova. Più tamponi anche col Mes» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)mascherina sempre con sè. Ma parlare solo di mascherine contro il Coronavirus non basta. Parola del professor Andrea Crisanti, virologo e direttore della microbiologia di Padova. «Parlare di mascherine, solo di mascherine sì o mascherine no, non va bene, servono invece più interventi del governo di sorveglianza e prevenzione: lo stop al virus non arriva solo dall’uso di mascherine o dalla riduzione degli orari dei locali pubblici o dei trasporti, servono più tamponi, implementazione dell’app Immuni, tutte cose che potrebbero essere fatte con i fondi del Mes», dice Crisanti oggi all’Ansa. Tutto quello che vi serve sapere sul nuovo obbligo di mascherina ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)sempre con sè. Ma parlare solo di mascherine contro il Coronavirus non. Parola del professor Andrea, virologo e direttore della microbiologia di Padova. «Parlare di mascherine, solo di mascherine sì o mascherine no, non va bene, servono invece più interventi deldi sorveglianza e prevenzione: lo stop al virus non arriva solo dall’uso di mascherine o dalla riduzione degli orari dei locali pubblici o dei trasporti, servono più, implementazione dell’app Immuni, tutte cose che potrebbero essere fatte con i fondi del Mes», diceoggi all’Ansa. Tutto quello che vi serve sapere sul nuovo obbligo di...

