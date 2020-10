Crédit Agricole Leasing Italia e NextChem insieme per lo sviluppo dell’economia circolare (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Crédit Agricole Leasing Italia conferma il suo impegno nella promozione di iniziative sostenibili supportando NextChem, la società del Gruppo Maire Tecnimont per la transizione energetica, in relazione alle attività della controllata MyReplast Industries, azienda specializzata nell’Upcycling dei rifiuti plastici. Il piano di Leasing finanziato da Crédit Agricole Leasing Italia è finalizzato all’acquisto di attrezzature e macchinari innovativi volti ad incrementare ulteriormente la performance produttiva dell’intero processo di Upcycling. MyReplast Industries è un’azienda del Gruppo Maire Tecnimont, controllata da NextChem e situata all’interno del cluster ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Créditconferma il suo impegno nella promozione di iniziative sostenibili supportando, la società del Gruppo Maire Tecnimont per la transizione energetica, in relazione alle attività della controllata MyReplast Industries, azienda specializzata nell’Upcycling dei rifiuti plastici. Il piano difinanziato da Créditè finalizzato all’acquisto di attrezzature e macchinari innovativi volti ad incrementare ulteriormente la performance produttiva dell’intero processo di Upcycling. MyReplast Industries è un’azienda del Gruppo Maire Tecnimont, controllata dae situata all’interno del cluster ...

