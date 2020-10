Covid, test rapido olfatto 'made in Italy' svela infezione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Un sistema oggettivo per rilevare e 'misurare' uno dei primi sintomi di Covid-19: l'alterazione della percezione olfattiva. A metterlo a punto e testarlo gli autori di uno studio tutto italiano accettato per la pubblicazione su 'Frontiers in Medicine'. Il nuovo test rapido 'made in Italy' "in appena 2 minuti permette di capire se un paziente è in grado di percepire gli odori, e quindi di stabilire il grado di alterazione olfattiva. Si tratta di uno studio pionieristico, condotto su 100 pazienti con forme severe, 50 soggetti sani e 20 pazienti di controllo, sottoposti a dialisi e che avevano disturbi dell'olfatto ma non Covid-19", spiega all'Adnkronos Salute Andrea Mazzatenta dell'Università degli Studi G. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Un sistema oggettivo per rilevare e 'misurare' uno dei primi sintomi di-19: l'alterazione della percezione olfattiva. A metterlo a punto earlo gli autori di uno studio tutto italiano accettato per la pubblicazione su 'Frontiers in Medicine'. Il nuovoin' "in appena 2 minuti permette di capire se un paziente è in grado di percepire gli odori, e quindi di stabilire il grado di alterazione olfattiva. Si tratta di uno studio pionieristico, condotto su 100 pazienti con forme severe, 50 soggetti sani e 20 pazienti di controllo, sottoposti a dialisi e che avevano disturbi dell'ma non-19", spiega all'Adnkronos Salute Andrea Mazzatenta dell'Università degli Studi G. ...

