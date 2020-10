Covid, Stato emergenza prorogato al 31 gennaio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021, con una delibera, lo Stato d’emergenza per il Covid. Approvata, nell’ambito del decreto legge Covid, una norma che proroga il DPCM con le norme anti-contagio ora in vigore al 15 ottobre, che sarebbero scadute oggi. C’è una novità: effettivo da subito l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. Come filtrato nelle scorse ore, entro il 15 ottobre il Governo adotterà un nuovo DPCM con le regole anti contagio. In dettaglio, l’obbligo consiste nel portare sempre con sé la mascherina e indossarla in tutti i luoghi chiusi (ad eccezione delle abitazioni private) e all’aperto se in prossimità di altre persone non conviventi.Via ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri haal 312021, con una delibera, lod’per il. Approvata, nell’ambito del decreto legge, una norma che proroga il DPCM con le norme anti-contagio ora in vigore al 15 ottobre, che sarebbero scadute oggi. C’è una novità: effettivo da subito l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. Come filtrato nelle scorse ore, entro il 15 ottobre il Governo adotterà un nuovo DPCM con le regole anti contagio. In dettaglio, l’obbligo consiste nel portare sempre con sé la mascherina e indossarla in tutti i luoghi chiusi (ad eccezione delle abitazioni private) e all’aperto se in prossimità di altre persone non conviventi.Via ...

