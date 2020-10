Covid | Speranza | ' Al lavoro giorno e notte per evitare un nuovo lockdown'

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) ' I numeri che arrivano anche in queste ore ci dicono che siamo dentro una sfida enorme e che dobbiamo ragionare insieme su come affrontarla e vincerla: vengo da un Cdm in cui abbiamo prorogato lo ...

Nel giorno dell'esplosione dei contagi in campania, s'è svolta in Regione una riunione convocata dal governatore Vincenzo De Luca con i componenti dell’unità di ...Domani è previsto un incontro del presidente De Luca con il Ministro Speranza e il Commissario Arcuri per una verifica complessiva, e per anticipare la richiesta di una fornitura importante di ...