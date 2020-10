Covid | Sileri attacca il Cts su La7 | “È al servizio della politica | non il contrario C’è troppa burocrazia | rischiamo di rimanere indietro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’ polemica tra il Cts e il viceministroSalute, Pierpaolo, che ieri a “Dimartedì” (La7) ha duramenteto l’organo scientifico istituito presso la presidenza del Consiglio: “Secondo me, nel Cts c’è. Fino a oggi siamo stati perfetti, ma dobbiamo lavorare sulla riduzione delle quarantene e migliorare la diagnostica, rendendola più semplice, perché non si possono aspettare 8 ore per un tampone, come è successo a Milano. Questo è il compito di un Comitato tecnico scientifico a cui arrivano dalle richieste. I tamponi li compriamo noi sempre su indicazione del Cts”. E rincara: “I test salivari sono importantissimi. Bisogna liberare le persone dalle quarantene. Noi ...