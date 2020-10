Covid | Sileri attacca il Cts in tv | «È al servizio della politica non il contario | troppa burocrazia»

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Scontro tra governo e Comitato tecnico scientifico sulla gestione dell'emergenza-19. Più correttamente: il viceministroSalute, Pierpaolo, ieri sera in diretta al...

ant_s16 : @Cartabellotta Ieri sera a Di Martedì il vice Ministro Sileri ha impartito al Dott.Richeldi una bella lezione sulla… - DelConto : RT @orfakappa: Da giorni su #La7 si continua a vedere il viceministro Pierpaolo #Sileri rimbalzare ininterrottamente da un Talk all'altro.… - GBLXVIII : RT @orfakappa: Da giorni su #La7 si continua a vedere il viceministro Pierpaolo #Sileri rimbalzare ininterrottamente da un Talk all'altro.… - FKlausberger : RT @orfakappa: Da giorni su #La7 si continua a vedere il viceministro Pierpaolo #Sileri rimbalzare ininterrottamente da un Talk all'altro.… - thewaterflea : RT @VitoGulli: ????sileri crede di aver chiarito la differenza fra influenza e covid: “in caso di influenza non abbiamo i pronto soccorso pie… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sileri

Il Messaggero

La nuova ondata di virologi e gli sposalizi 'in vitro' ieri in evidenza in tv. La fiction materana di Rai1 si conferma e straccia la prima tv di Canale 5.Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri chiarisce alcuni dettagli emersi dalla bozza del nuovo decreto. “Vi sarà l’obbligo di portare con sé la mascherina“. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, vicemin ...