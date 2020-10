Covid, salgono i contagi in Piemonte. Ancora decessi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 28.481(+65rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3500 (+6) Alessandria, 1646 (+1) Asti, 898 (+3) Biella, 2767(+4) Cuneo, 2621 (+2) Novara, 14.473 (+43) Torino, 1349 (+3) Vercelli, 1030 (+3) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+0) provenienti da altre regioni.Altri 481 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.2 decessi di persone positive al test del Covid-19 sono stati comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Oggi l’Unità di Crisi della Regioneha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 28.481(+65rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3500 (+6) Alessandria, 1646 (+1) Asti, 898 (+3) Biella, 2767(+4) Cuneo, 2621 (+2) Novara, 14.473 (+43) Torino, 1349 (+3) Vercelli, 1030 (+3) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+0) provenienti da altre regioni.Altri 481 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.2di persone positive al test del-19 sono stati comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della ...

Milano, 7 ottobre 2020 - Salgono ancora i nuovi casi di Coronavirus nel Milanese: in 24 ore se ne registrano 182, di cui 77 nel capoluogo. Ieri i contagi nella Città metropolitana erano stati ...

Nuovi casi in salita ripida. Oggi in Italia si contano ben 3.678 nuovi casi di Coronavirus, contro i 2.677 di ieri. Era dai giorni bui dell’epidemia, il 12 aprile, che non si vedeva un aumento così ...

Milano, 7 ottobre 2020 - Salgono ancora i nuovi casi di Coronavirus nel Milanese: in 24 ore se ne registrano 182, di cui 77 nel capoluogo. Ieri i contagi nella Città metropolitana erano stati ...Nuovi casi in salita ripida. Oggi in Italia si contano ben 3.678 nuovi casi di Coronavirus, contro i 2.677 di ieri. Era dai giorni bui dell'epidemia, il 12 aprile, che non si vedeva un aumento così ...