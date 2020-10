Covid positivo il Capo Gabinetto di Raggi, la sindaca di Roma in autoisolamento (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – A seguito di un caso accertato di Covid-19 all’interno dell’ufficio di Gabinetto, la sindaca di Roma Virginia Raggi, in aderenza alle linee guida nazionali, ha consultato il proprio medico curante che le ha inviato richiesta per l’effettuazione di un test diagnostico. La prima cittadina si è recata in un ospedale pubblico per effettuare il tampone e, come prevedono le norme, rimarrà in autoisolamento in attesa dell’esito dei test. La sindaca Raggi continuerà a esercitare comunque le sue funzioni istituzionali. Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – A seguito di un caso accertato di Covid-19 all’interno dell’ufficio di Gabinetto, la sindaca di Roma Virginia Raggi, in aderenza alle linee guida nazionali, ha consultato il proprio medico curante che le ha inviato richiesta per l’effettuazione di un test diagnostico. La prima cittadina si è recata in un ospedale pubblico per effettuare il tampone e, come prevedono le norme, rimarrà in autoisolamento in attesa dell’esito dei test. La sindaca Raggi continuerà a esercitare comunque le sue funzioni istituzionali.

