Covid, nuovo record di casi quotidiani in Germania (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Berlino, 7 ott. (Adnkronos/Dpa) - nuovo record di casi quotidiani di contagio da Coronavirus in Germania: le nuove infezioni sono 2.828 secondo il Robert Koch Institute (RKI), con 16 nuovi decessi, per un totale di 9.562 morti dall'inizio della pandemia. Cresce anche il numero dei pazienti - 449 - sottoposti a cure intensive.

