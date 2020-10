Covid: nuovi casi +3.678 con 125 mila tamponi, 31 i decessi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 7 ottobre: morti, contagi, guariti Nuovo sensibile aumento per i contagi da Covid nel nostro Paese: secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, infatti, sono 3.678 i nuovi casi a fronte dei 2.677 di ieri. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 31, a fronte dei 28 di ieri. Nuovo record anche per i tamponi: 125.314. Di seguito, nel dettaglio, i dati emersi dal bollettino di mercoledì 7 ottobre 2020. È di 62.576 persone attualmente positive (+2.442), 36.061 morti (+31), 235.303 guariti (+1.204), per un totale di 333.940 casi (+3.678), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 62.576 ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 7 ottobre: morti, contagi, guariti Nuovo sensibile aumento per i contagi danel nostro Paese: secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, infatti, sono 3.678 ia fronte dei 2.677 di ieri. Nelle ultime 24 ore isono stati 31, a fronte dei 28 di ieri. Nuovo record anche per i: 125.314. Di seguito, nel dettaglio, i dati emersi dal bollettino di mercoledì 7 ottobre 2020. È di 62.576 persone attualmente positive (+2.442), 36.061 morti (+31), 235.303 guariti (+1.204), per un totale di 333.940(+3.678), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 62.576 ...

