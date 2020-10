Covid, mascherina sempre con sé: l'obbligo scatta già da domani (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ... Comuni e Province ma i tempi tecnici potrebbero essere troppo stretti per procedere alla firma, poi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque all'entrata in vigore, prima dell'8 ottobre. Nel ... Leggi su primocanale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ... Comuni e Province ma i tempi tecnici potrebbero essere troppo stretti per procedere alla firma, poi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque all'entrata in vigore, prima dell'8 ottobre. Nel ...

TizianaFerrario : La saggezza di Piero Angela e il Covid: «Serve l’esercito in strada per far rispettare le regole». Chi non mette la… - fanpage : 'È un virus mortale, non si può solo dire alla gente: per piacere mettetevi la mascherina' - TizianaFerrario : #Trump torna alla Casa Bianca senza mascherina e sminuisce la pericolosità del #Covid_19. Ecco come si comporta un… - Lorychan_95 : RT @VolpeReal: Quando ti dice Quando ti dice di mettere la di mettere la mascherina mascherina IL GOVERNO PIERO ANG… - DeeP_InSiDe89 : RT @ZZiliani: E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina, come già f… -