Covid, la Camera ritrova il quorum e approva la risoluzione della maggioranza: proroga stato emergenza e mascherine obbligatorie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) la Camera ritrova il quorum e approva la risoluzione della maggioranza sul Covid con 253 Si e 3 No. L'opposizione non ha votato. La risoluzione della maggioranza impegna il Governo a ' disporre la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) laillasulcon 253 Si e 3 No. L'opposizione non ha votato. Laimpegna il Governo a ' disporre la ...

ItaliaViva : Le parole di @lisanoja di oggi alla Camera sono una bella lezione sul senso di responsabilità e il rispetto delle r… - pdnetwork : Quanto ha fatto la destra alla Camera è vergognoso: ha boicottato prima, ed esultato poi, per aver fatto mancare un… - FratellidItalia : Alla Camera sinistra e M5S non riescono a garantire il numero legale nel voto sulla risoluzione sulle misure di con… - PetrazzuoloF : RT @emanuelefiano: Come volevasi dimostrare alla #Camera non c’era nessun problema di maggioranza, solo decine di deputati bloccati a casa… - Herbert403 : Salvini ieri ha esultato per le due votazioni bocciate alla camera, grazie ad assenze da Covid. Tutto quello che ha… -