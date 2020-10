Covid, il Consiglio dei ministri proroga lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio e mascherine all'aperto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato, nell'ambito del decreto legge Covid , una norma che proroga il dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre. Con una novità: diventa da subito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ildeiha approvato, nell'ambito del decreto legge, una norma cheil dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre. Con una novità: diventa da subito ...

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri contiene anche l'obbligo di portare con sé le mascherine e di indossarle all'aperto in presenza di altre persone non conviventi ...

Coronavirus, fonti: obbligo mascherina sempre al chiuso, tranne in casa

E' la novità che, a quanto si apprende, è stata introdotta dal Consiglio dei ministri nel nuovo decreto coronavirus. L'obbligo al chiuso era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva ora ...

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri contiene anche l'obbligo di portare con sé le mascherine e di indossarle all'aperto in presenza di altre persone non conviventi ...E' la novità che, a quanto si apprende, è stata introdotta dal Consiglio dei ministri nel nuovo decreto coronavirus. L'obbligo al chiuso era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva ora ...