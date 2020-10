Covid, il bollettino di oggi: 3.678 nuovi casi, eseguiti oltre 125mila tamponi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid oggi, diffusi poco fa i dati ufficiali di mercoledì 7 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. Notevole l’impennata dei contagi accertati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute sono 3.678 i nuovi contagi, nelle ultime 24 ore, ma c’è da considerare che sono stati eseguiti oltre 125mila tamponi. Da ieri si registrano 31 morti. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.061. (segue dopo la foto) Per quanto riguarda le singole regioni, nessuna è risultata a zero contagi da ieri. Picco in Campania dove oggi si registrano ben 544 nuovi casi rilevati dai 7504 tamponi ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020), diffusi poco fa i dati ufficiali di mercoledì 7 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. Notevole l’impennata dei contagi accertati nelle ultime 24 ore, secondo ildel ministero della Salute sono 3.678 icontagi, nelle ultime 24 ore, ma c’è da considerare che sono stati. Da ieri si registrano 31 morti. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.061. (segue dopo la foto) Per quanto riguarda le singole regioni, nessuna è risultata a zero contagi da ieri. Picco in Campania dovesi registrano ben 544rilevati dai 7504...

