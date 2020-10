Covid: finito l’isolamento della Juve al J Hotel, i giocatori proseguiranno la quarantena a casa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’ finito il periodo di isolamento per i giocatori della Juventus presso il J Hotel. Lo rende noto su Twitter il club bianconero. E’ stata l’Asl a rilasciare il nullaosta, in seguito ai controlli previsti dal protocollo. I giocatori hanno l’obbligo di continuare l’isolamento presso la propria abitazione, ma potranno recarsi al centro d’allenamento per le normali attivita’. I calciatori convocati nelle Nazionali sono invece autorizzati a raggiungere le rispettive squadre poiche’ le cautele correlate alla condizione di isolamento fiduciario potranno essere continuate a cura degli staff sanitari delle rispettive Federazioni.L'articolo Covid: finito l’isolamento della ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’il periodo di isolamento per intus presso il J. Lo rende noto su Twitter il club bianconero. E’ stata l’Asl a rilasciare il nullaosta, in seguito ai controlli previsti dal protocollo. Ihanno l’obbligo di continuare l’isolamento presso la propria abitazione, ma potranno recarsi al centro d’allenamento per le normali attivita’. I calciatori convocati nelle Nazionali sono invece autorizzati a raggiungere le rispettive squadre poiche’ le cautele correlate alla condizione di isolamento fiduciario potranno essere continuate a cura degli staff sanitari delle rispettive Federazioni.L'articolol’isolamento...

Ultime Notizie dalla rete : Covid finito È finito il Remdesivir, l'antivirale anti-Covid Today.it “Dobbiamo imparare a convivere con il virus”, Puglia rimodula sistema sanitario: “Occasione per migliorarlo”

Tanti gli argomenti trattati, a partire da come è stata gestita l’emergenza Covid nella regione Puglia per finire alle attività da mettere in campo per fronteggiare questa seconda ondata. Ad aprire i ...

Covid: oltre 12 ore di attesa per tamponi a drive-in Roma

"Mi ha detto il barista qui vicino che ieri hanno finito alle 23, mi è quasi andata bene", commenta ironico. La Regione Lazio è al lavoro per raddoppiare i drive-in dove si effettuano i tamponi per ...

