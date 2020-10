Agenzia_Ansa : #Covid pronta la bozza del decreto legge. obbligo di avere la #mascherina sempre con sé. Esentati i bimbi e chi fa… - freeskipperIT : Covid: bozza decreto, obbligo di portare sempre con sé la mascherina o d'indossarla? - GiovaQuez : Nella nuova bozza di decreto oggi all'esame del Consiglio dei Ministri è stata inserita l’ultrattività delle norme… - Alien1it : il DUCETTO del DCPM colpisce ancora. #Covid: bozza decreto, obbligo di portare sempre con sé la mascherina. Verso m… - StabiaChannel : #Mondo #Covid: bozza decreto, obbligo di portare sempre con sé la mascherina. Verso multe da 400 a 1.000 euro LEGGI… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bozza

In caso di un pericoloso aggravamento dei contagi da Covid 19 il Governo potrebbe optare per delle "chiusure selettive", si legge nella bozza della NaDef che approderà in cdm. "Nello scenario di ...Obbligo della mascherina anche all'aperto, tampone per chi arriva da otto Paesi europei ad alto contagio, rafforzamento e proroga dell'app Immuni. Sono alcune delle novità che il governo si prepara ad ...