Covid, bollettino di oggi 7 ottobre 2020: 3.678 nuovi contagi e 31 morti. Mai così tanti da metà aprile (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Boom di contagi per coronavirus secondo il nuovo bollettino: sono 3.678 i nuovi casi e 31 i morti. I tamponi effettuati sono oltre 125 mila. Si registra un nuovo balzo dei contagi, con... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Boom diper coronavirus secondo il nuovo: sono 3.678 icasi e 31 i. I tamponi effettuati sono oltre 125 mila. Si registra un nuovo balzo dei, con...

VivMilano : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 3.678 nuovi contagi, 31 morti, 1.204 guariti, 125.314 tamponi, 337 (+18) ricoverati in terapia intensiv… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi - ComuneNapoli : Situazione dei contagi #Covid_19 per la Città di #Napoli, aggiornato a oggi mercoledì 7 ottobre. Il totale dei “pos… - Torrenapoli1 : @giango95dnn basta che digiti bollettino Covid 7 ottobre su Google - SilvestriP : Impennata nei contagi: Bollettino del 7 ottobre 2020: 3.678 nuovi casi, mai così tanti dal 16 aprile. I morti sono… -