Covid, Berlusconi negativo al tampone ma resta in convalescenza, non andrà alle nozze del figlio Luigi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Buone notizie per Berlusconi: è risultato negativo il test effettuato negli ultimi giorni a Silvio Berlusconi, che il 2 settembre scorso era stato trovato positivo al Covid-19. Già il... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Buone notizie per: è risultatoil test effettuato negli ultimi giorni a Silvio, che il 2 settembre scorso era stato trovato positivo al-19. Già il...

