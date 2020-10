Covid, 60% italiani ritiene le parole del Governo lontane da realtà (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Passato il periodo di lockdown gli italiani si sono ritrovati a dover affrontare una nuova quotidianità. Un po' alla volta si è cercato di ritornare a una sorta di normalità fatta ... Leggi su gazzettadiparma (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Passato il periodo di lockdown glisi sono ritrovati a dover affrontare una nuova quotidianità. Un po' alla volta si è cercato di ritornare a una sorta di normalità fatta ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 60% Covid, 60% italiani ritiene le parole del Governo lontane da realtà Quotidiano di Sicilia Covid, 60% italiani ritiene le parole del Governo lontane da realtà

Sono oltre il 60%, infatti, i cittadini che ritengono le parole del Governo e dei media lontane e distanti dalla realtà vissuta quotidianamente. Una percezione trasversale sia a livello politico – a ...

