Covid, 60% italiani ritiene le parole del Governo lontane da realtà (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Passato il periodo di lockdown gli italiani si sono ritrovati a dover affrontare una nuova quotidianità. Un pò alla volta si è cercato di ritornare a una sorta di normalità fatta di precauzioni e limitazioni. I messaggi provenienti da Governo e stampa sono stati tanti, dalle raccomandazioni per limitare la diffusione del virus, alle promesse e ai decreti per far ripartire l’economia, le attività, le scuole il Paese intero.Al riscontro con la realtà, però, gli italiani hanno percepito una situazione diversa da quella che quotidianamente viene raccontata. Sono oltre il 60%, infatti, i cittadini che ritengono le parole del Governo e dei media lontane e distanti dalla realtà vissuta quotidianamente. Una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Passato il periodo di lockdown glisi sono ritrovati a dover affrontare una nuova quotidianità. Un pò alla volta si è cercato di ritornare a una sorta di normalità fatta di precauzioni e limitazioni. I messaggi provenienti dae stampa sono stati tanti, dalle raccomandazioni per limitare la diffusione del virus, alle promesse e ai decreti per far ripartire l’economia, le attività, le scuole il Paese intero.Al riscontro con la realtà, però, glihanno percepito una situazione diversa da quella che quotidianamente viene raccontata. Sono oltre il 60%, infatti, i cittadini che ritengono ledele dei mediae distanti dalla realtà vissuta quotidianamente. Una ...

giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - giorgio_gori : Il vaccino antinfluenzale serve x far emergere rapidamente i casi di Covid ed evitare inutili allarmi al primo colp… - Profilo3Marco : RT @Cartabiancarai3: Per ora il vaccino antinfluenzale è previsto solo per chi ha più di 60 anni ed è consigliato ai bambini, ma con l'emer… - chiaralucetw : il #Governo abusivo con la scusa #Covid mette il bavaglio a tutti e #prorogalostatodiemergenza fino al 31 gennaio 2… - CorriereCitta : Covid, 60% italiani ritiene le parole del Governo lontane da realtà -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 60% Esauriti dal Covid. Per il direttore europeo dell'Oms il 60% dei cittadini non ne può più di regole e sacrifici La Repubblica Il coronavirus spinge all'utilizzo dell'auto privata

Dopo il coronavirus, più di una persona su due (56,7 ... le abitudini di mobilità sono cambiate. Principalmente per paura (60%): di utilizzare i mezzi pubblici (39,2%) o degli assembramenti che si ...

Covid: contagi in famiglia, l'Asl Napoli 2 Nord cerca hotel per i positivi asintomatici

I contagi familiari aumentano e l'Asl Napoli 2 Nord, competente per l'area a nord di Napoli cerca due hotel, uno sulle isole di Ischia e Procida e l'altro sulla terraferma, «per ospitare i pazienti ...

Dopo il coronavirus, più di una persona su due (56,7 ... le abitudini di mobilità sono cambiate. Principalmente per paura (60%): di utilizzare i mezzi pubblici (39,2%) o degli assembramenti che si ...I contagi familiari aumentano e l'Asl Napoli 2 Nord, competente per l'area a nord di Napoli cerca due hotel, uno sulle isole di Ischia e Procida e l'altro sulla terraferma, «per ospitare i pazienti ...