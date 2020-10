Covid-19, ultime notizie – Oggi il via libera del governo sull’obbligo delle mascherine, rinvio per il Dpcm. Usa, nuove restrizioni in 9 quartieri di New York (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 28 vittime in un giorno. I contagi crescono (+2.677) e aumentano di nuovo i tamponi (+39.501) – Il bollettino della Protezione civile 6 ottobre Coronavirus, in Lombardia tornano a salire i nuovi casi: sono 350, quasi 100 in più di ieri. Nessun decesso – Il bollettino della Regione Lombardia 6 ottobre Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiI dati forniti dalla Johns Hopkins University parlano di oltre 35,8 milioni di casi da Coronavirus registrati finora in tutto il mondo. I ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 28 vittime in un giorno. I contagi crescono (+2.677) e aumentano di nuovo i tamponi (+39.501) – Il bollettino della Protezione civile 6 ottobre Coronavirus, in Lombardia tornano a salire i nuovi casi: sono 350, quasi 100 in più di ieri. Nessun decesso – Il bollettino della Regione Lombardia 6 ottobre Per saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiI dati forniti dalla Johns Hopkins University parlano di oltre 35,8 milioni di casi da Coronavirus registrati finora in tutto il mondo. I ...

