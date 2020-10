Covid-19, stato d’emergenza prorogato al 31 gennaio: cosa cambia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19, stato d’emergenza prorogato al 31 gennaio 2021. È arrivato poco fa il via libera da parte del Consiglio dei Ministri Come riportato dall’Ansa, il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. A causa dei problemi di mancanza del numero legale di presenti nella giornata di ieri, … L'articolo Covid-19, stato d’emergenza prorogato al 31 gennaio: cosa cambia proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020)-19,d’emergenzaal 312021. È arrivato poco fa il via libera da parte del Consiglio dei Ministri Come riportato dall’Ansa, il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga dellod’emergenza fino al 312021. A causa dei problemi di mancanza del numero legale di presenti nella giornata di ieri, … L'articolo-19,d’emergenzaal 31proviene da .

