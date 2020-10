Covid-19, riunione in Regione su situazione epidemiologica: “Non c’è carenza di posti letto” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è svolta in Regione una riunione convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, con i componenti dell’Unità di Crisi e i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere di Napoli e provincia per una verifica complessiva sull’andamento del contagio. “In particolare – si legge in una nota – si è fatto il punto sulla disponibilità di posti letto e sul completamento della cosiddetta “Fase C”. Il dato di oggi è stato comunicato nel bollettino quotidiano già trasmesso. Non vi è alcuna carenza di posti letto su scala regionale come paventato da notizie inesatte circolate nei giorni scorsi. Nel corso della riunione, anche in considerazione del quadro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è svolta inunaconvocata dal Presidente Vincenzo De Luca, con i componenti dell’Unità di Crisi e i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere di Napoli e provincia per una verifica complessiva sull’andamento del contagio. “In particolare – si legge in una nota – si è fatto il punto sulla disponibilità diletto e sul completamento della cosiddetta “Fase C”. Il dato di oggi è stato comunicato nel bollettino quotidiano già trasmesso. Non vi è alcunadiletto su scala regionale come paventato da notizie inesatte circolate nei giorni scorsi. Nel corso della, anche in considerazione del quadro ...

Nel giorno dell'esplosione dei contagi in campania, s'è svolta in Regione una riunione convocata dal governatore Vincenzo De Luca con i componenti dell’unità di crisi e i direttori generali delle Asl ...

Giugliano, al via l’Amministrazione Pirozzi: venerdì la proclamazione, poi la squadra di governo

Dopodomani alle 12 in sala consiliare ‘Mena Morlando’ ci sarà la proclamazione, che avverrà a numero chiuso per le normative anti Covid ... stata ancora nessuna riunione tra il sindaco ...

