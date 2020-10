Covid-19, nuovo caso alla scuola dell’infanzia “Moscati”: plesso chiuso oggi e domani (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – nuovo caso di Covid-19 presso l’Istituto d’infanzia “Moscati” della città capoluogo. Nella giornata di ieri un ulteriore intervento dell’Asl ha individuato un’altra docente dell’Istituto del Rione Ferrovia positiva al tampone laringo-faringeo. Subito è scattato nuovamente il protocollo anti Covid: nuova chiusura per la Moscati, mentre nel pomeriggio di oggi è prevista la sanificazione degli ambienti. Fino a domani dunque resta la chiusura del plesso scolastico ed la ripresa delle normali attività è prevista per la giornata di venerdì. Abbiamo contattato la dirigente dell’Istituto, Ernestina Cassese che ha sottolineato come si ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –di-19 presso l’Istituto d’infanzia “Moscati” della città capoluogo. Nella giornata di ieri un ulteriore intervento dell’Asl ha individuato un’altra docente dell’Istituto del Rione Ferrovia positiva al tampone laringo-faringeo. Subito è scattato nuovamente il protocollo anti: nuova chiusura per la Moscati, mentre nel pomeriggio diè prevista la sanificazione degli ambienti. Fino adunque resta la chiusura delscolastico ed la ripresa delle normali attività è prevista per la giornata di venerdì. Abbiamo contattato la dirigente dell’Istituto, Ernestina Cassese che ha sottolineato come si ...

