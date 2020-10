Covid-19 – Boom di contagi in Campania, oltre 500 nuovi positivi: un decesso (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo il lieve calo registrato nella giornata di ieri, torna a salire in maniera preoccupante il numero di nuovi positivi in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati 544 i tamponi (poco più di 7.500) effettuati che hanno accertato la positività al Covid-19. Numero che porta a quota 15.707 le persone attualmente contagiate dal coronavirus in Regione. Si registra, inoltre, un altro decesso, il terzo in settimana per un totale di 469 morti a causa del coronavirus. positivi del giorno: 544 Tamponi del giorno: 7.504 Totale positivi: 15.707 Totale tamponi: 644.967 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 469 Guariti del giorno: 177 Totale guariti: 6.895 Report ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo il lieve calo registrato nella giornata di ieri, torna a salire in maniera preoccupante il numero diin. Nelle ultime 24 ore sono stati 544 i tamponi (poco più di 7.500) effettuati che hanno accertato latà al-19. Numero che porta a quota 15.707 le persone attualmenteate dal coronavirus in Regione. Si registra, in, un altro, il terzo in settimana per un totale di 469 morti a causa del coronavirus.del giorno: 544 Tamponi del giorno: 7.504 Totale: 15.707 Totale tamponi: 644.967 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 469 Guariti del giorno: 177 Totale guariti: 6.895 Report ...

Adnkronos : ++#Covid, boom nuovi casi in #Italia: oltre 3600++ - Agenzia_Ansa : #Coronavirus A Latina boom di casi. La Asl: 'Uscire solo se necessario' #ANSA - lin81301 : RT @Adnkronos: ++#Covid, boom nuovi casi in #Italia: oltre 3600++ - uzupetru : ?? ?? ?? ULTIM'ORA SIAMO A POCHE ORE DAL #LOCKDOWN2 Lo strafottente modo di fare dei #negazionisti mette a rischio… - lorenteggio : #covid #CORONAVIRUS. I DATI DEL #7OTTOBRE IN #LOMBARDIA: 5 MORTI, BOOM DI #TAMPONI (21.569), 520 I NUOVI POSITIVI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Boom Coronavirus oggi, il bollettino covid del 7 ottobre. Boom di casi nelle Marche il Resto del Carlino Covid, bollettino del 7 ottobre: boom di positivi

Come di consueto il Ministero della Salute ha divulgato i dati aggiornati che riguardano l’emergenza coronavirus nel nostro Paese ... i dati di oggi registrano un boom di contagi. Sono 84 infatti a ...

Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 7 ottobre: 3678, nuovi casi 31 morti

PIEMONTE LIGURIA LOMBARDIA Boom di nuovi casi oggi in Lombardia ... di cui 1.395 dimessi e 80.936 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva restano stabili a 40, mentre i ricoverati aumentano di ...

Come di consueto il Ministero della Salute ha divulgato i dati aggiornati che riguardano l’emergenza coronavirus nel nostro Paese ... i dati di oggi registrano un boom di contagi. Sono 84 infatti a ...PIEMONTE LIGURIA LOMBARDIA Boom di nuovi casi oggi in Lombardia ... di cui 1.395 dimessi e 80.936 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva restano stabili a 40, mentre i ricoverati aumentano di ...