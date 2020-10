Covid, 11,7 milioni di mascherine distribuite nelle scuole bergamasche (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’istituto che ne ha ricevute di più è il Lussana a cui ne sono state inviate 173 mila e 700. I dati aggiornati a ieri dicono che in Bergamasca sono stati inviati anche 16 mila litri di gel igienizzante. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’istituto che ne ha ricevute di più è il Lussana a cui ne sono state inviate 173 mila e 700. I dati aggiornati a ieri dicono che in Bergamasca sono stati inviati anche 16 mila litri di gel igienizzante.

