“Cortocircuito letterario” Insinna | beffa atroce per il campione de L' Eredità | maxi-vincita in fumo per questa risposta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Flavioè sembrato molto amareggiato nel dover rivelare ad Andrea, il nuovoin carica de L';, che al gioco finale della ghigliottina ha soltanto sfiorato la vittoria del montepremi da 35mila euro. “Questo di stasera è un caso doloroso di quelli che a volte succedono alla ghigliottina - ha dichiarato il padrone di casa dello show di RaiUno - doloroso per noi che tifiamo per chi gioca”. In pratica ilha dato ‘arco' comebasata sui cinque indizi (forno, stazione spaziale, cielo, cappello e volta), ma quella esatta era in realtà ‘cupola'. “Non mi odiare - ha aggiunto un amareggiato- è uno strano cortocircuito letterario questo perché la parola da te scritta si avvicina ...