Coronavirus | Zaia | “In Veneto presto il tampone rapido fai da te | i cittadini potranno fare il test da soli”

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Instiamo lavorando ad unin autosomministrazione. E’ un metodo che mutuiamo dall’estero e che permetterà aidi farsi da soli un. Il dottor Roberto Rigoli dell’ospedale di Treviso ci sta lavorando giorno e notte e credo che sarà pronto nel giro di 15 giorni“: lo ha affermato il governatore delLucanel corso del consueto punto stampa.oggi alle 18 parteciperà “all’ennesima videoconferenza con il Governo per parlare del dpcm” che introdurrà nuove misure per il contrasto alla diffusione del. “Non c’è gioco delle parti né lesa maestà, ...

«Stiamo lavorando ad un tampone Covid usa e getta in autosomministrazione». Lo annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia, spiegando che dovrebbe essere pronto in 15 giorni, mutuandolo «da altre ...Lo dice Luca Zaia, presidente del Veneto che, soffermandosi sui numeri del contagio, spiega che in regione tra il 95% e il 96% dei positivi non presenta sintomi. "E' un virus che oggi non ci dà ...