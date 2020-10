Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Francia: oltre 10.400 nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono oltre 35 milioni e mezzo i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Francia: oltre 10.400 nuovi casi Covid ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020)dal: tutte le news in tempo reale– Sono35 milioni e mezzo idifinora accertati nel, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui lesul Covid-19 in Italia. Di seguito ledalsuldi oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 –10.400Covid ...

Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia: +2.257 nelle ultime 24 ore. Ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di co… - fanpage : Nulla di fatto, slitta il nuovo Dpcm - fanpage : Si va verso l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia - gallintermedia : RT @fanpage: Nulla di fatto, slitta il nuovo Dpcm - Notiziedi_it : CORONAVIRUS-IL BOLLETTINO/ A Pozzuoli ancora tre contagi: sono 140 nelle ultime sei settimane -