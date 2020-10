Coronavirus | Trump nello Studio Ovale nonostante le cure | “Sta migliorando molto | prese misure aggiuntive di protezione”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ha detto questa mattina, in un’intervista a CNBC, che ieri il presidente Donaldha visitato loe ha anche lavorato moderatamente. “Il presidente si èntato iericon precauzioni extra tenendo conto che è in cura per il. Sta, èpiù forte, quindi c’è stata un’attività limitata”, ha detto Kudlow. Il consigliere non ha risposto alla domanda se il presidente indossasse una mascherina quando è entrato, ma ha ribadito che ...