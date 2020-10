Coronavirus, Trump contro Fda: 'Stretta su vaccino montatura' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il presidente Donald Trump è su tutte le furie per le nuove linee guida dell'agenzia del farmaco statunitense in merito allo sviluppo per un vaccino anti Covid-19. 'Rendono più difficile un'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il presidente Donaldè su tutte le furie per le nuove linee guida dell'agenzia del farmaco statunitense in merito allo sviluppo per unanti Covid-19. 'Rendono più difficile un'...

6000sardine : #Trump ancora positivo al #coronavirus, torna alla casa bianca e si toglie la mascherina. Un gesto che offende le m… - Agenzia_Ansa : #Trump: 'Uscite, non fatevi condizionare dal #coronavirus' - RaiNews : Dopo la controversa uscita dall'ospedale in auto per salutare i fan, #Trump attira di nuovo l'attenzione. Al rientr… - fabrilapa : Fino a ieri ha sbeffeggiato il Coronavirus ora Trump (positivo) si affida alla scienza - AnnaMar19130070 : RT @6000sardine: #Trump ancora positivo al #coronavirus, torna alla casa bianca e si toglie la mascherina. Un gesto che offende le milioni… -