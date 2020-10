Leggi su dire

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – D’ora in poi le Regioni potranno adottare solo misure piu’ restrittive di quelle nazionali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Per misure “ampliative” sara’ necessario il consenso del governo. È la ‘stretta’ ai poteri delle Regioni contenuta nel decreto legge approvato oggi dal consiglio dei ministri. Il decreto corregge il testo del precedente decreto 33/2020 che prevedeva che “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio… nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”. Il testo del decreto dalla parola ‘ampliative’ in poi viene sostituito dal seguente: “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il ministro della Salute, anche ampliative”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: No agli aumenti salariali, salta la trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici Coronavirus, ‘stretta’ ai poteri delle Regioni: possono adottare solo misure restrittive No-Vax, Stop 5G e negazionisti del Covid pronti a scendere in piazza insieme a Rimini Falcomatà proclamato sindaco di Reggio Calabria: “Inizia il secondo tempo” Mascherine obbligatorie: ecco il testo del decreto VIDEO | Tom Cruise fa il tampone per il Covid-19 all’Umberto I di Roma