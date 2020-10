Coronavirus, stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio: mascherine obbligatorie all'aperto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il governo dovrà prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio e provvedere all’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia. Il sì dell’aula della Camera alla risoluzione di maggioranza... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il governo dovrà prorogare lodial 31e provvedere all’obbligo diall’in tutta Italia. Il sì dell’aula della Camera alla risoluzione di maggioranza...

