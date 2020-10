Coronavirus | Speranza | “Situazione seria e delicata | siamo ancora in battaglia”

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “dentro una stagione che nessuno di noi poteva immaginare. I numeri ci dicono chedentro una sfida enorme, che è arrivata a tutto il mondo e che dobbiamoragionare insieme su come vincerla. Nel Consiglio dei ministri di oggi abbiamo prorogato lo stato di emergenza con un cambio di tendenza nelle misure. Dal 4 di maggio le misure nel Paese tendevano ad allargare le possibilità di movimento, oggi le ordinanze dicono: attenzione la situazione èin battaglia“. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto, nel suo intervento al 77° congresso Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) in corso a Villasimius, Cagliari. Il ministro è ...

Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus A Latina boom di casi. La Asl: 'Uscire solo se necessario' #ANSA - infoitsport : Coronavirus, Roberto Mancini contro Roberto Speranza: 'Pensare prima di parlare, il calcio importante come la scuol… - sportli26181512 : Coronavirus, Ricciardi attacca Mancini: 'Dice cose senza fondamento': Il consigliere per il ministro della Salute R… - francescoge07 : RT @lucianoghelfi: Il consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello #statodiemergenza sino al 31/01/2021. Obbligo di #mascherine… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

ROMA, – “I numeri che arrivano anche in queste ore ci dicono che siamo dentro una sfida enorme e che dobbiamo ragionare insieme su come affrontarla e vincerla: vengo da un Cdm in cui abbiamo ...Le disposizioni, dall’uso delle protezioni per bocca e naso alla proroga delle domande per la cig Covid, fino alle novità per la app Immuni ...