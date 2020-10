Coronavirus | Solinas firma l’ordinanza | test d’ingresso per chi arriva in Sardegna

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) CAGLIARI – Ancora test di ingresso per chi vorrà entrare in Sardegna. Non cambia la linea del presidente della Regione, Christian Solinas, che ieri sera ha firmato una nuova ordinanza per il contrasto della diffusione epidemiologica nell’isola, che proroga dall’8 al 23 ottobre quella emanata l’11 settembre scorso e in scadenza oggi. Il documento era stato impugnato dal governo proprio nei passaggi relativi ai test obbligatori per i passeggeri in entrata in Sardegna. La palla era poi passata al Tar regionale che aveva deciso di sospendere l’efficacia delle parti oggetto del ricorso da Roma per violazione dell’articolo 16 della Costituzione sulla libera circolazione delle persone. Nell’ordinanza, dove è confermato anche l’obbligo dell’uso delle mascherine nei luoghi in cui possano formarsi assembramenti, anche all’aperto, Solinas giustifica così il nuovo provvedimento: “La curva di contagio si è alzata in coincidenza col flusso turistico di massa, avendo la Regione Sardegna contenuto la diffusione del virus con un numero di contagi accertati prossimo allo zero fino a tutto il mese di luglio 2020. Nelle ultime due settimane il numero dei soggetti in isolamento domiciliare è cresciuto di circa 650 unità, con ciò triplicando il dato percentuale relativo al picco del periodo del lockdown e attestandosi in oltre 2.190 casi”.