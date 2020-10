Coronavirus | slitta il dpcm Ma scatta da subito l’obbligo della mascherina

(Di mercoledì 7 ottobre 2020), ildi una settimana.dal’obbligo. ROMA –, ildi una settimana. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il premier Conte potrebbe non firmare il nuovo decreto nelle prossime ore, ma aspettare qualche giorno per valutare l’andamentocurva e, se necessario, inserire dei provvedimenti ancora più restrittivi. Il tutto naturalmente concordato con le Regioni., rinviato ilEra atteso nelle prossime ore il nuovo, ma il Governo sembra essere intenzionato a farre tutto di una settimana. Decisione, ...

repubblica : Coronavirus, slitta di una settimana il nuovo dpcm. Ma mascherine obbligatorie da subito - fanpage : Nulla di fatto, slitta il nuovo Dpcm - zazoomblog : Coronavirus slitta il nuovo dpcm mascherine subito obbligatorie - #Coronavirus #slitta #nuovo - FEMsrl : Coronavirus, slitta di una settimana il nuovo dpcm. Ma mascherine obbligatorie da subito - pborghilivorno : #Coronavirus #governo slitta di una settimana il nuovo dpcm. Ma mascherine obbligatorie da subito -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus slitta

Più di quaranta deputati assenti perché in "isolamento fiduciario". E' la miccia che manda nel caos la maggioranza. E fa slittare le nuove misure del governo contro il Covid. L'opposizione si assenta ...Anche la Universal ha deciso di rivedere una data d'uscita: Jurassic World Dominion slitta di un anno intero, non solo per causa diretta del Coronavirus.