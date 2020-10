Coronavirus. Se per Trump era un’influenza perché non ha preso l’aspirina? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l’uomo più potente del mondo, ha letteralmente ridicolizzato la sua carica istituzionale di fronte all’emergenza Covid-19. Non ha preso sul serio il pericolo del virus, non sono mancati i contrasti con Anthony Fauci, e si è pavoneggiato come uno dei tanti «esperti laureati all’Università della Strada» sostenendo di proteggersi con l’idrossiclorochina. Lui stesso aveva ammesso, in una conferenza stampa del 19 maggio 2020, di assumere ogni giorno una pillola del farmaco bocciato dalla Food and drug administration per gli effetti collaterali a cuore e reni. Non c’è solo The Donald, molti hanno sostenuto l’idrossiclorochina spiegando che per il suo basso costo «non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Il Presidente degli Stati Uniti Donald, l’uomo più potente del mondo, ha letteralmente ridicolizzato la sua carica istituzionale di fronte all’emergenza Covid-19. Non hasul serio il pericolo del virus, non sono mancati i contrasti con Anthony Fauci, e si è pavoneggiato come uno dei tanti «esperti laureati all’Università della Strada» sostenendo di proteggersi con l’idrossiclorochina. Lui stesso aveva ammesso, in una conferenza stampa del 19 maggio 2020, di assumere ogni giorno una pillola del farmaco bocciato dalla Food and drug administration per gli effetti collaterali a cuore e reni. Non c’è solo The Donald, molti hanno sostenuto l’idrossiclorochina spiegando che per il suo basso costo «non ...

