Coronavirus, scuole chiuse: la nuova ordinanza poco fa. L’elenco delle Regioni interessate (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I numeri emergono da un database ideato da un giovane ricercatore e uno studente universitario - Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci. Sono 185 le scuole chiuse e almeno 1.280 quelle in cui si è verificato almeno un caso di Coronavirus dall'inizio di questo anno scolastico in Italia. Ecco l'elenco completo regione per regione degli ultimi istituti in cui si sono verificati i contagi estrapolati da un database ideato da un giovane ricercatore e uno studente universitario - Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci. In Trentino, sono 31 finora le classi scolastiche per cui ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I numeri emergono da un database ideato da un giovane ricercatore e uno studente universitario - Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci. Sono 185 lee almeno 1.280 quelle in cui si è verificato almeno un caso didall'inizio di questo anno scolastico in Italia. Ecco l'elenco completo regione per regione degli ultimi istituti in cui si sono verificati i contagi estrapolati da un database ideato da un giovane ricercatore e uno studente universitario - Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci. In Trentino, sono 31 finora le classi scolastiche per cui ...

RegioneER : #Coronavirus. Dal 19 ottobre in Emilia-Romagna test #sierologici rapidi in farmacia. In arrivo anche 2 milioni di t… - SkyTG24 : Coronavirus, Vaia a Sky TG24: “Problema non sono scuole, ma trasporti metropolitani” VIDEO - PressFutura : #FuturaPress #Coronavirus, a #Lascari (Pa) torna il #lockdown: chiuse scuole e attività commerciali - EnzoSan69 : #coronavirus in #Campania, sfondata quota 500 in un giorno: caro @VincenzoDeLuca, cosa stiamo aspettando per richie… - TgrRaiFVG : Crescono ancora i contagi da #coronavirus in #FVG, sono 72 nelle ultime 24 ore E' l'impennata più brusca da metà ap… -