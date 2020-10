Coronavirus | rifiuta il tampone anche se ha la bronchite | Ribellatevi

LaTorre1905 : #Donna rifiuta di indossare la #Mascherina e aggredisce gli #Agenti: arrestata #Coronavirus #Napoli #inRisalto… - GreenVanilLaura : @NuNuZ_00 Chi rifiuta la realtà, è a sua volta malato. Forse non di coronavirus... - adele_marinelli : Ma chi si rifiuta per partito preso di indossare la mascherina che problema ha? #COVID19 #risalitadeicontagi #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rifiuta

Corriere dello Sport.it

In soli 4 giorni sono ben 48 le persone che sono state multate a Napoli per il mancato rispetto delle norme anti-contagio da Coronavirus, nella fattispecie perché non indossavano le mascherine. Sono q ...

No agli aumenti salariali: salta la trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, sindacati in stato di agitazione Si interrompe la trattativa per il rinnovo del contratto dei metalme ...