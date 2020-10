Coronavirus | Ricciardi | “Se sperimentazioni ok | vaccino entro fine anno”

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – Se il vaccino per il covid puo’ arrivare entro fine anno? “Bisogna prendere atto delle sperimentazioni in corso: una di queste avra’ i risultati della fase 3 questo mese. Se fossero positivi vorrebbe dire che alcune dosi potremo averle entro la fine dell’anno“. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Walter Ricciardi, consigliere per il ministro della Salute Roberto Speranza.