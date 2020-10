Coronavirus, prorogato stato di emergenza e obbligo mascherine al chiuso e all’aperto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) prorogato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Anche se c’è già un decreto in vigore, l’obbligo delle mascherine al chiuso e all’aperto scatta da subito e non dal 16 ottobre, ovvero dopo la scadenza dell’attuale decreto. obbligo mascherine L’obbligo della mascherina, ormai è ovunque, tranne che nella propria abitazione ma solo se si è vicini a persone non conviventi. Cerchiamo di capire. Fino ad ora era obbligatorio indossare la mascherina al chiuso solo in luoghi aperti al pubblico: ora l’obbligo scatta ovunque, tranne che nella propria casa. obbligo, quindi, in ... Leggi su pensioniefisco (Di mercoledì 7 ottobre 2020)dal Consiglio dei Ministri lodifino al 31 gennaio 2021. Anche se c’è già un decreto in vigore, l’delleale all’aperto scatta da subito e non dal 16 ottobre, ovvero dopo la scadenza dell’attuale decreto.L’della mascherina, ormai è ovunque, tranne che nella propria abitazione ma solo se si è vicini a persone non conviventi. Cerchiamo di capire. Fino ad ora era obbligatorio indossare la mascherina alsolo in luoghi aperti al pubblico: ora l’scatta ovunque, tranne che nella propria casa., quindi, in ...

