Coronavirus | Pregliasco | “Siamo ad un bivio | ora attenzione a trasporti e luoghi chiusi L‘obbligo di mascherine segnala l’aspetto dell’attenzione”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il virologo Fabriziofa il punto sull’epidemia SARS-CoV-2 in Italia e quali sono le criticità che abbiamo di fronte: primi fra tutto ipubblici e i locali. “I contagi – avverte– sono in salita, una salita che va avanti ormai da 10 settimane, per ora solo lineare che però accumula un certo numero di persone in ospedale, anche in terapia intensiva. Una situazione ad oggi affrontabile ma che in prospettiva, se non si stringe un po’ la vite rispetto alle azioni da fare, rischia un incremento esponenziale“. Tanto che si potrebbe ricreare la stessa tragica situazione di febbraio-marzo 2019? “Siamo più preparati e stiamo individuato i soggetti asintomatici: quindi oggi la rappresentazione di quei 2500-3000 casi che ...