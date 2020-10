Coronavirus, Piero Angela a favore dell’esercito in strada. E sui negazionisti: “Alcune persone sono irrecuperabili” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In occasione del lancio della seconda edizione di Superquark+, disponibile da oggi su Rai Play, Libero ha intervistato lo storico conduttore del programma, Piero Angela. L’amato divulgatore scientifico – che ha spiegato il perché non si parlerà in questa edizione di Coronavirus (“E’ un programma pensato per restare nel tempo: la sua visione non deve … L'articolo Coronavirus, Piero Angela a favore dell’esercito in strada. E sui negazionisti: “Alcune persone sono irrecuperabili” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In occasione del lancio della seconda edizione di Superquark+, disponibile da oggi su Rai Play, Libero ha intervistato lo storico conduttore del programma,. L’amato divulgatore scientifico – che ha spiegato il perché non si parlerà in questa edizione di(“E’ un programma pensato per restare nel tempo: la sua visione non deve … L'articolodell’esercito in. E sui: “Alcuneirrecuperabili” NewNotizie.it.

Open_gol : Coronavirus, l’affondo di Piero Angela: «Chi non mette la mascherina? Un untore. Serve l’esercito in strada». Il… - HuffPostItalia : Coronavirus, Piero Angela: 'Serve l'esercito in strada' - AngelaD54251384 : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, Piero Angela: 'Serve l'esercito in strada' - RossoFiorentin1 : 'Esercito in strada per far rispettare le regole anti-Covid': l'appello di Piero Angela scatena i s… - GrifoRampante : 'Esercito in strada per far rispettare le regole anti-Covid': l'appello di Piero Angela scatena i s… -