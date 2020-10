Coronavirus, Papa Francesco: “Gli altri visti come portatori, è una terribile crisi sociale. Paesi incapaci di lavorare insieme” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Essere incapaci di vedere il volto di una persona e considerare le altre persone come potenziali portatori del virus è una terribile metafora di una crisi sociale globale, che deve interessare tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell’umanità“. Lo dice Papa Francesco in un messaggio inviato ai partecipanti alla Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze (7 – 9 ottobre 2020). “La pandemia ha portato alla luce non solo i nostri falsi titoli, ma anche l’incapacità dei Paesi del mondo di lavorare insieme. Per tutta la nostra iperconnettività, abbiamo assistito a una frammentazione che ha reso più difficile la ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Esseredi vedere il volto di una persona e considerare le altre personepotenzialidel virus è unametafora di unaglobale, che deve interessare tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell’umanità“. Lo dicein un messaggio inviato ai partecipanti alla Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze (7 – 9 ottobre 2020). “La pandemia ha portato alla luce non solo i nostri falsi titoli, ma anche l’tà deidel mondo diinsieme. Per tutta la nostra iperconnettività, abbiamo assistito a una frammentazione che ha reso più difficile la ...

vaticannews_it : La guerra dimenticata, la peggior crisi umanitaria a livello globale. Nello #Yemen il colera piega una popolazione… - albertocaldana : RT @vaticannews_it: #7ottobre In un messaggio alla Pontificia Accademia delle Scienze, in plenaria in Vaticano dal 7 al 9 ottobre, #PapaFra… - ziolions4219 : RT @vaticannews_it: #7ottobre In un messaggio alla Pontificia Accademia delle Scienze, in plenaria in Vaticano dal 7 al 9 ottobre, #PapaFra… - hogmania2 : RT @annettesn011: @sampson305rw @Silvio_Did @MeMb90 @marcelopanzetti @Marius30386553 @plc1790 @Frioacero @FredPante05 @tonylive1978 @MAGAoz… - OxfamItalia : RT @vaticannews_it: La guerra dimenticata, la peggior crisi umanitaria a livello globale. Nello #Yemen il colera piega una popolazione già… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Papa Coronavirus, il Papa tra prudenza e insofferenza alla mascherina askanews Papa Francesco: a Pont. Accademia delle Scienze, “garantire equo accesso ai vaccini, cominciando dagli ultimi”

"Quando i vaccini saranno disponibili, deve essere assicurato un equo acceso ad essi indipendentemente dal reddito, cominciando sempre dagli ultimi". A lanciare l'ennesimo appello per l'emergenza sani ...

Spannaus: l’assenza di protezioni per i più deboli favorì il voto a Trump

Con “L’America post-globale” l’analista che previde l’elezione del 2016 guarda agli Usa oggi. Un saggio molto lucido sullo scenario odierno pur se privo di uno studio più umano ...

"Quando i vaccini saranno disponibili, deve essere assicurato un equo acceso ad essi indipendentemente dal reddito, cominciando sempre dagli ultimi". A lanciare l'ennesimo appello per l'emergenza sani ...Con “L’America post-globale” l’analista che previde l’elezione del 2016 guarda agli Usa oggi. Un saggio molto lucido sullo scenario odierno pur se privo di uno studio più umano ...