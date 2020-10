Coronavirus, oltre 3 mila nuovi casi in 24 ore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei casi di contagi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi – secondo il consueto bollettino reso noto dal ministero della Salute – sono 3.678, poco più di mille rispetto a ieri, quando erano stati 2.667. Ma sono molti di più i tamponi: 125.312 mila (ieri erano 99.742). E continua pure la crescita dei decessi: 31 (+3 rispetto a ieri). Il totale dei 235.303 (+1204), mentre gli attuali positivi sono 62.576(+2.442). Ad oggi sono 3.782 (+156) i ricoverati con sintomi, 337(+18) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 58.457 persone. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Campania (544), Lombardia (520), Veneto (375) e Lazio (357). La regione con l'incremento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Impennata deidi contagi diin Italia. Nelle ultime 24 ore ipositivi – secondo il consueto bollettino reso noto dal ministero della Salute – sono 3.678, poco più di mille rispetto a ieri, quando erano stati 2.667. Ma sono molti di più i tamponi: 125.312(ieri erano 99.742). E continua pure la crescita dei decessi: 31 (+3 rispetto a ieri). Il totale dei 235.303 (+1204), mentre gli attuali positivi sono 62.576(+2.442). Ad oggi sono 3.782 (+156) i ricoverati con sintomi, 337(+18) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 58.457 persone. Le regioni con il maggior numero disono Campania (544), Lombardia (520), Veneto (375) e Lazio (357). La regione con l'incremento ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, negli Usa oltre 210mila morti. Picco in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo picco di casi in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, a Bruxelles bar chiusi per un mese. In Germania più di 2800 contagi. In Usa oltre 7,5 milioni di casi - dambrosioandrea : RT @SkyTG24: ?? #Coronavirus in #Italia, il bollettino del #7ottobre: 3.678 nuovi casi su oltre 125mila tamponi - fcolarieti : Coronavirus, il bollettino di oggi: 3.678 contagi e 31 morti. Oltre 125mila i tamponi. In Campania e Lombardia il m… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, oltre mille pesaresi in quarantena ogni 15 giorni Vivere Pesaro Coronavirus, il bollettino di oggi 7 ottobre in Lombardia: 5 morti e 520 nuovi contagi con oltre 21.500 tamponi fatti

Cronaca Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 7 ottobre: 3678, nuovi casi e 31 morti Coronavirus, i nuovi contagi a Milano e nelle altre province Milano: 182 di cui 77 a Milano città ...

Coronavirus, oltre 3 mila nuovi casi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei casi di contagi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi – secondo il consueto bollettino reso noto dal ministero della Salute – sono 3.678, poco ...

Cronaca Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 7 ottobre: 3678, nuovi casi e 31 morti Coronavirus, i nuovi contagi a Milano e nelle altre province Milano: 182 di cui 77 a Milano città ...ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei casi di contagi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi – secondo il consueto bollettino reso noto dal ministero della Salute – sono 3.678, poco ...