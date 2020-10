Coronavirus, oggi 31 morti e 3.678 nuovi casi: oltre 125 mila tamponi, aumentano i ricoverati. GRAFICI e TABELLE (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 31 morti, 1.204 guariti e 3.678 nuovi casi su 125.314 tamponi. oggi è risultato positivo il 2,93% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Campania (544), Lombardia (520), Veneto (375), Lazio (357), Toscana (300), Piemonte (287), Sicilia (213), Puglia (196), Emilia Romagna (193) e Liguria (176). Anche oggi la Calabria, con appena 16 nuovi positivi, è la Regione con il più basso aumento di nuovi casi rispetto al giorno ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I dati ufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 31, 1.204 guariti e 3.678su 125.314è risultato positivo il 2,93% deieffettuati, in linea con il dato di ieri. Le Regioni con il più alto numero disono stateCampania (544), Lombardia (520), Veneto (375), Lazio (357), Toscana (300), Piemonte (287), Sicilia (213), Puglia (196), Emilia Romagna (193) e Liguria (176). Anchela Calabria, con appena 16positivi, è la Regione con il più basso aumento dirispetto al giorno ...

